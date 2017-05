Mundial de sub-20: Portugal nos quartos após bater a anfitriã Coreia do Sul

A selecção portuguesa de sub-20 está apurada para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo após vencer a Coreia do Sul por 3-1.

PUB

Xadas, do Sporting de Braga, inaugurou o marcador aos dez minutos para Portugal. Bruno Costa, do FC Porto, aumentou a vantagem aos 28 e Xadas marcou novamente aos 69.

A Coreia do Sul acabaria por reduzir aos 82 minutos por Lee Sang-Heon, criando ainda diversas oportunidades de golo nos minutos finais, apesar de uma exibição consistente da parte dos portugueses.

PUB

Portugal fica agora à espera de conhecer amanhã o adversário dos quartos, marcados para 2 de Junho, que será o Uruguai ou a Arábia Saudita.

Amanhã jogam-se ainda Zâmbia-Alemanha e Inglaterra-Costa Rica. Na quinta-feira disputam-se México-Senegal, França-Itália e EUA-Nova Zelândia.

PUB

PUB