Anfitriões separam sub-20 dos “quartos”

A vida da selecção portuguesa no Mundial sub-20 esteve complicada, mas uma reviravolta no marcador frente ao Irão, na última jornada da fase de grupos, permitiu à equipa de Emílio Peixe avançar para os oitavos-de-final e manter 100% de aproveitamento em grandes competições – passou sempre a fase de grupos nos torneios internacionais em que participou (Europeu sub-17 e sub-19 e Mundial sub-20). Portugal enfrenta hoje (12h, RTP1) a anfitriã Coreia do Sul, num jogo em que há mais em causa do que um lugar nos “quartos”: os sul-coreanos sonham ser a terceira equipa a sagrar-se campeã mundial sub-20 a jogar em causa, um feito já alcançado precisamente por Portugal (em 1991) e Argentina (2001).

O facto de o adversário ter o público do seu lado não assusta Emílio Peixe, que vê nisso um estímulo adicional à sua equipa. “Já tivemos essa experiência há um ano, no Europeu sub-19 da Alemanha. O estádio estava completamente cheio, havia um ambiente muito favorável à equipa da casa e conseguimos ganhar o jogo com uma das melhores exibições desta geração. O nosso objectivo é ganhar o jogo à Coreia e passar a ser uma das melhores oito [equipas do torneio]”, vincou o seleccionador nacional sub-20.

“Tivemos a oportunidade de defrontar a Coreia do Sul num jogo de preparação em Lisboa [em Janeiro] e logo aí tivemos noção da sua qualidade, organização e valor individual de todos os jogadores. Conhecemo-los bem, sabemos que será um jogo difícil e quais os jogadores que podem resolver a partida de um momento para o outro”, acrescentou Emílio Peixe.

Quem sair vencedor desta partida enfrentará Uruguai ou Arábia Saudita, que amanhã se defrontam, na próxima eliminatória.

