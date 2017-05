Vieirinha ajuda Wolfsburgo a ficar na Bundesliga

O internacional português Vieirinha marcou, esta segunda-feira, o único golo da partida em Braunschweig, frente à equipa local, ajudando o Wolfsburgo a manter-se entre os grandes do futebol alemão, em jogo do play-off de despromoção.

PUB

Decorria o minuto 49 quando Vieirinha “encheu o pé” com um remate potente, que só parou no fundo das redes, após uma incursão do seu colega turco Yunus Malli na área do Braunschweig, cujo remate embateu no guarda-redes bósnio Jasmin Fejzic e ressaltou para o bico da grande área, onde surgiu o internacional português a finalizar.

Este festejou efusivamente o golo, quiçá devido a uma época mais ou menos apagada, na qual perdeu o estatuto de titular indiscutível e em que deixou de ser convocado pelo seleccionador português Fernando Santos, depois de ter contribuído em França para o título europeu conquistado pela seleção portuguesa.

PUB

O Wolfsburgo repetiu assim o triunfo por 1-0 da primeira mão do play-off, disputada na passada quinta-feira, graças a um golo do internacional alemão Mário Gomez, assegurando a permanência no escalão maior do futebol germânico.

A equipa de Vieirinha foi forçada a disputar o play-off por ter ficado classificada em 16.º e antepenúltimo lugar da liga alemã, enquanto o Braunschweig acedeu ao mesmo por via do terceiro lugar final que ocupou na II liga.

PUB

PUB