Tudo por decidir a meio dos qualifiers para a 35.ª America’s Cup

Concluída a primeira volta dos qualifiers que vão apurar quatro equipas para o play-off do mais antigo troféu do desporto internacional, apenas a Emirates Team New Zealand parece ter assegurada a presença na fase seguinte da America’s Cup. Após os três primeiros dias de prova na baía de Great Sound, nas Bermudas, a Groupama Team France surpreendeu ao vencer duas das cinco regatas disputadas, enquanto os britânicos da Land Rover BAR têm mostrado algumas fragilidades.

Com cinco regatas já disputadas por cada equipa, já todos ganharam e já todos foram derrotados nas Bermudas. Confirmando as expectativas, o arranque da fase de qualificação mostrou um enorme equilíbrio entre os cinco veleiros que estão a lutar por um lugar na 35.ª America’s Cup. Excluindo a Oracle Team USA, a equipa que defenderá o título a partir de 17 de Junho, apenas a Emirates Team New Zealand tem-se destacado: com quatro pontos em cinco possíveis, os neozelandeses estão bem colocados para seguirem para os play-off.

Apontados como principais candidatos a intrometerem-se no favoritismo atribuído a norte-americanos e neozelandeses, os suecos da Artemis Racing continuam a ser a grande incógnita. O barco liderado pelo australiano Nathan Outteridge foi o único que conseguiu vencer a Oracle Team USA e nesta segunda-feira, contra a Team New Zealand, apenas uma penalização impediu que os suecos vencessem.

No entanto, a Artemis Racing já mostrou um lado menos bom e foi batida pela Team France e pela Land Rover BAR. Os britânicos, que apenas venceram os suecos, têm sido a desilusão e só não estão no último lugar porque beneficiam dos dois pontos de bónus conquistados na World Series.

Colocados à partida na pole position para serem a primeira equipa a cair, a Groupama Team France tem surpreendido. Os franceses começaram por perder de forma clara contra norte-americanos e neozelandeses, mas nas duas corridas seguintes conseguiram derrotar os suecos e os britânicos e, a meio da qualificação, estão na luta por um lugar no play-off.

Classificação no final da 1.ª volta da fase de qualificação:

1.º - Oracle Team USA, 5 pontos (4 vitórias e uma derrota) *

2.º - Emirates Team New Zealand, 4 pontos (4 vitórias e uma derrota)

3.º - Land Rover BAR, 3 pontos (1 vitória e quatro derrotas) **

4.º - Artemis Racing, 2 pontos (2 vitórias e três derrotas)

5.º - Groupama Team France, 2 pontos (2 vitórias e três derrotas)

6.º - SoftBank Team Japan, 2 pontos (2 vitórias e três derrotas)

* - 1 ponto de bonificação conquistado nas World Series

** - 2 pontos de bonificação conquistados nas World Series

Calendário da 2.ª volta da fase de qualificação:

30 de Maio (18h-19h30)

Nova Zelândia-Suécia

França-EUA

Suécia-Reino Unido

31 de Maio (18h-20h)

Japão-França

Reino Unido-Nova Zelândia

EUA-Japão

França-Reino Unido

2 de Junho (18h-20h)

Nova Zelândia-Japão

Suécia-EUA

Nova Zelândia-França

Japão-Suécia

3 de Junho (18h-20h)

EUA-Nova Zelândia

Japão-Reino Unido

França-Suécia

Reino Unido-EUA

