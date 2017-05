Rui Vitória: "Não há drama nenhum se sair algum jogador"

A época do Benfica revisitada praticamente sem olhar o futuro imediato. Foi assim a primeira entrevista concedida por Rui Vitória após o final da época 2016-17, em que os "encarnados" conquistaram a Supertaça, o campeonato e a Taça de Portugal. Em declarações à BTV, o treinador assegurou que está feliz na Luz, que é preciso "fazer reset" na próxima temporada e que não está preocupado com o mercado de transferências.

"Temos de fazer reset, voltar a zero de uma forma humilde e partir para novas conquistas. O que se conquistou não caiu do céu, foi com muito trabalho e foi duro", comentou, a propósito do efeito que os recentes troféus poderão ter sobre o grupo de trabalho.

Sobre a diferença entre os dois títulos conquistados na Luz, Rui Vitória não se alongou muito: "Esta época foi mais dura que a anterior, mas estamos de tal forma mecanizados com o estarmos à frente ou atrás que isso não nos afecta. Nós trabalhamos em paz e sossego e os jogadores também se alheiam um pouco do mundo que os rodeia. Não recebemos nenhuma influência negativa, porque estamos muito concentrados no objectivo", afirmou, a propósito do ambiente de crispação que muitas vezes se criou em torno da arbitragem e das contas do campeonato.

A expulsão no jogo da Taça da Liga, que está ainda a ser alvo de avaliação do ponto de vista disciplinar, foi desvalorizada pelo técnico: "Foi uma má interpretação da equipa de arbitragem acerca daquilo que eu quis dizer. Talvez tenha assumido um tom um pouco mais exaltado, mas sem exageros. Esse processo ainda decorre e estou em crer que esse castigo ainda vai ser retirado".

Valorizando sempre o trabalho colectivo e deixando elogios aos jogadores e ao presidente, Luís Filipe Vieira, Rui Vitória debruçou-se de forma sucinta sobre o futuro próximo, em concreto sobre a evolução da forma de jogar do Benfica. "Uma coisa é o nosso processo, outra coisa é a comparação que fazemos com sete ou oito equipas europeias [que não especificou]. Mas há espaço para evoluir tacticamente. É possível haver algumas mudanças do ponto de vista táctico e na forma de jogar".

Com a transferência de Ederson na iminência de se concretizar - e com o assédio a outros elementos do plantel -, o treinador mostrou-se relativamente tranquilo quanto aos efeitos do mercado de transferências. "Pode haver mexidas no plantel, mas depende de uma série de coisas. Mas tudo isto foi pensado, estruturado e está dentro do nosso pensamento global para o Benfica. Não há drama nenhum se sair algum jogador. É porque é bom financeiramente".

