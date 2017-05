Zenit dispensa Mircea Lucescu

O Zenit S. Petersburgo, clube em que actuam os portugueses Luís Neto e Danny, anunciou este domingo a saída do técnico romeno Mircea Lucescu, depois de uma temporada em que terminou o campeonato russo de futebol na terceira posição.

PUB

"O conselho de administração decidiu cancelar com efeitos imediatos o contrato com Mircea Lucescu", revelou o emblema de S. Petersburgo em comunicado. O romeno tinha mais um ano de ligação ao clube.

Lucescu, de 71 anos, sai do Zenit após uma época em que, além do terceiro posto no campeonato, foi eliminado nos oitavos-de-final da Taça da Rússia e caiu nos 16 avos-de-final da Liga Europa.

PUB

PUB

PUB