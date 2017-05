Vettel vence no Mónaco e afasta-se de Hamilton

O piloto alemão Sebastien Vettel (Ferrari) venceu neste domingo o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada no circuito urbano de Monte Carlo.

O finlandês Kimi Räikkönen, também da Ferrari, e o australiano Daniel Ricciardi, da Red Bull, completaram o pódio em Monte Carlo.

Vettel alcançou a terceira vitória na temporada, depois dos triunfos nos grandes prémios da Austrália e do Bahrein.

Com a vitória no Mónaco, Vettel cimentou a liderança no Mundial, agora com 129 pontos, mais 25 que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que não foi além do sétimo lugar.

