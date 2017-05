Tom Dumoulin conquista Volta a Itália

O holandês Tom Dumoulin, da Sunweb, é o grande vencedor da Volta a Itália, em ciclismo, tendo confirmado no contra-relógio de 29,3 km, entre Monza e Milão, o favoritismo que lhe era creditado atendendo às características da última etapa do Giro, apesar de ser quarto da geral à partida para o crono decisivo, atrás de Nairo Quintana, da Movistar; Vicenzo Nibali, da Bahrain; e Thibout Pinot, da FDJ.

Os 53 segundos de diferenta para o colombiano, portador da "maglia rosa", foram anulados pelo tempo conseguido pelo holandês, que já vencera a 10.ª etapa (contra-relógio em Montefalco) com uma vantagem suficientemente ampla para permitir antever o que se passaria no fecho do Giro, e que este domingo terminou apenas atrás do compatriota Jos Van Emden, da Team Lotto, vencedor da etapa com 33m08s, menos 15 segundos que Dumoulin.

