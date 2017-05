Makarova e Kvitova vencedoras em dia de surpresas

Das jogadoras ainda no activo, só quatro derrotaram por dez ou mais vezes adversárias do "top-10" em torneios do Grand Slam: Serena Williams (56), Venus Williams (36), Maria Sharapova (19) e Ekaterina Makarova, que neste domingo, no primeiro dia do Torneio de Roland Garros, somou a 10.ª vitória sobre uma jogadora dessa cotação e logo sobre a actual número um do ranking mundial. E Angelique Kerber tornou-se na primeira líder do quadro feminino a ser eliminada na ronda inaugural do torneio de Roland Garros.

“Sou um bocado diferente nestes torneios, não sei porquê: luto, fico um pouco zangada e quero ganhar, independentemente do que acontecer ou do sorteio que tiver”, afirmou Makarova (40.º mundial), depois de vencer com um duplo 6-2. “É uma adversária totalmente diferente por isso estou muito contente por ter conseguido controlar as emoções e o meu bom ténis”, frisou a russa de 28 anos, que jogou pela primeira vez no Court Philippe Chatrier, o campo central de Roland Garros.

Kerber chegou a ter sete break-points no derradeiro jogo, mas não evitou que a russa fechasse em menos de hora e meia. “Foi uma época de terra batida desapontante; ainda bem que acabou”, admitiu Kerber. Se Simona Halep conquistar o título ou Karolina Pliskova chegar à final, a alemã perde a liderança do ranking mundial.

Antes, Petra Kvitova (16.ª) disputou o primeiro encontro em seis meses, para derrotar Julia Boserup (86.ª), por 6-3, 6-2, pondo fim à paragem causada por um corte na mão esquerda, durante um ataque a sua casa, em Dezembro. “Este encontro foi especial para mim, não por causa do encontro em si. Já tinha dito que tinha ganho a maior batalha e agora venci pela segunda vez”, disse a checa, que teve os pais e irmãos na bancada, com t-shirts idênticas com as palavras ‘Coragem, Crença, Vamos”.

Ainda no torneio feminino, a campeã de 2009, Svetlana Kuznetsova (9.ª), venceu Christina McHale (61.ª), por 7-5, 6-4, e Venus Williams (11.ª) ultrapassou Qiang Wang (52.ª), por 6-4, 7-6 (7/3).

Na prova masculina, Dominic Thiem (7.º) venceu Bernard Tomic (39.º), por 6-4, 6-0 e 6-2, Grigor Dimitrov (12.º) ultrapassou Stéphane Robert (113.º), por 6-2, 6-3 e 6-4, e Pablo Carreño Busta (21.º) eliminou Florian Mayer (44.º), por 6-4, 6-2 e 6-2.

Nesta segunda-feira, cerca das 11h30, João Sousa é o primeiro português a estrear-se em Roland Garros, defrontando Janko Tipsarevic (61.º).

Em Mestre (Itália), João Domingues (176.º) conquistou o seu primeiro título challenger ao derrotar na final o austríaco Sebastian Ofner (225.º), por 7-6 (7/4), 6-4. Também os portugueses André Gaspar Murta, João Monteiro e Gonçalo Oliveira conquistaram títulos individuais no circuito future.

