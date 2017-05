Sporting tenta segurar a segunda asa da Taça Challenge

A margem de manobra é grande mas todo o cuidado é pouco. Nove golos de vantagem é quanto o Sporting leva na bagagem para a segunda mão da final da Taça Challenge, em andebol. Na Roménia, à espera dos “leões” está a grande sensação da prova, o Potaissa Turda, que até já virou um resultado adverso de oito golos nas meias-finais da competição. Mas a qualidade e a experiência dos lisboetas será um obstáculo ainda maior para quem sonha com uma reviravolta semelhante.

“Vamos lá para ganhar. Queremos acabar esta prova sem nenhuma derrota”, garantia o treinador do Sporting, Hugo Canela, antes da partida para Cluj-Napoca, cidade que tem servido de casa emprestada a um clube que tem as fundações montadas a cerca de 30km de distância. Há 12 anos, o Potaissa teve de abandonar a pequena localidade de Turda porque disputava os jogos da II divisão num pavilhão com piso de cimento. Era mais uma etapa do processo acelerado de crescimento de um emblema que hoje discute o título nacional, depois de ter chegado ao escalão principal em 2011.

Numa localidade com um ambiente efervescente, quando se trata de apoiar o Potaissa, o Sporting vai encontrar uma filosofia de aposta na formação: “Queremos que os mais jovens se afirmem e que dêem continuidade a este trabalho no futuro. Estamos satisfeitos pelo facto de o pavilhão esgotar e por termos uma das atmosferas mais quentes da Roménia”, explica o presidente do clube, Flaviu Sasaeac, citado pelo site da EHF.

Até que ponto o contexto poderá interferir com a performance em campo, só hoje (15 horas) ficaremos a saber. Mas a verdade é que o Potaissa chega à final na qualidade de estreante nestas andanças, perante um adversário que já conquistou o troféu em 2009-10 e que, no encontro da primeira mão, realizado no passado fim-de-semana, em Almada, venceu de forma categórica, por 37-28.

Uma das figuras do encontro, para além do lateral Ivan Nikcevic, autor de 10 golos, foi o guarda-redes Matej Asanin. O gigante croata (2,03m), que tem sido um dos destaques do campeonato português, terá a missão de travar os remates de especialistas como Cintec Georgica e Zacaciurin Roman. Talento não falta ao guarda-redes do Sporting, que partilhou também um ritual protagonizado pelo colega Igor Zabic: “Ele costuma esticar-me as calças antes dos jogos, para dar sorte”, confidenciou à TV do clube, entre sorrisos.

Depois de uma final 100% portuguesa na época passada (o ABC conquistou o troféu graças a uma vitória sobre o Benfica no conjunto das duas mãos), o Sporting tentará elevar para três os triunfos de equipas nacionais na terceira competição da hierarquia da Federação Europeia de Andebol (EHF) e tornar-se na segunda equipa com mais títulos na Challenge Cup, atrás apenas dos romenos do UCM Resita (três).

Em 2009-10, o Sporting derrotou na final os polacos do MMTS Kwidzyn por 27-25 e 27-26. Desta vez, a margem de erro que transporta para o encontro decisivo é substancialmente mais confortável. E nem a transformação de um 22-30 num 32-23 operada pelo Potaissa, frente aos islandeses do Valur, na ronda anterior, retira confiança aos “leões”. “Tenho 99% de certeza de que vamos ganhar outra vez”, aposta Bosko Bjelanovic.

