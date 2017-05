Sporting é campeão nacional de juniores

O Sporting sagrou-se este sábado campeão nacional de juniores, ao empatar (1-1) com o FC Porto, no Olival, assegurando assim a conquista do 17.º título.

PUB

Com seis pontos de vantagem sobre o V. Guimarães, ao Sporting bastava um empate diante do ainda campeão em título, resultado que se confirmou depois de os verde e brancos terem estado em vantagem, alcançada com um golo de Demiral (37’).

Na segunda parte, Diogo Xavier fez o empate para o FC Porto. Os “dragões” conservaram o resultado apesar de o Sporting ter beneficiado de um penálti, defendido por Ricardo.

PUB

O Sporting poderia, em última análise, ter perdido com o FC Porto, já que o V. Guimarães empatou (2-2) em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

PUB

PUB