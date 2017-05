Sporting conquista Taça Challenge

O Sporting conquistou este sábado, pela segunda vez, a Taça Challenge, em andebol, confirmando em Cluj-Napoca, na Roménia, com nova vitória por 24-30, a superioridade evidenciada no jogo da primeira mão desta final, quando bateu o Potaissa Turda por 37-28.

PUB

Os "leões" partiram para a Roménia conscientes da responsabilidade de defender uma vantagem de nove golos, mas também cientes da maior experiência e capacidade para controlar o que faltava disputar desta final, em especial no aspecto emocional.

O Sporting cumpriu na íntegra a estratégia planeada e manteve sempre o adversário sob pressão, comandando desde o início a marcha do marcador. A vantagem de nove golos que construiu, em Almada, rapidamente evoluiu para um plano em que a formação portuguesa passava a dispor de uma almofada quase impossível de superar por parte dos romenos, que ao intervalo perdiam por 9-13 perante o seu próprio público.

PUB

Com o guarda-redes croata Matej Asanin a assumir-se como um gigante na baliza do Sporting, a equipa de Hugo Canela aguentou sem sobressaltos de maior as investidas do Potaissa Turda nos instantes iniciais da segunda parte. O máximo que os romenos conseguiram nessa fase foi encurtar a distância para dois golos, sem com isso afectar o conjunto luso, que tranquilamente geriu a diferença, repondo-a logo de seguida, antes de deixar claro que qualquer tentativa de resposta romena estava condenada ao insucesso.

Como se viu, aliás, quando os "leões", já com uma vantagem de seis golos, cometeram um erro que lhes custou a perda da posse de bola e a exclusão momentânea de dois jogadores, período em que o Sporting mostrou toda a sua solidariedade e superioridade, mantendo a coesão que levou, em definitivo, o Turda ao tapete.

PUB

PUB