Rui Vitória: “Vídeoárbitro? Não há receios. Está decidido, vamos embora”

Qualquer semelhança entre a final da Taça de Portugal (domingo às 17h15, RTP1) e o Benfica-V. Guimarães da 33.ª jornada (5-0), há duas semanas, que deu o título de campeão aos “encarnados”, é pura coincidência. Os dois emblemas reencontram-se no Jamor e o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que nada será igual. “Há uma envolvência diferente, nada do que fizemos nos traz vantagem. O que fizemos ao longo do campeonato dá-nos a confiança de quem foi campeão e ganhou um conjunto largo de jogos. Mas o favoritismo e o mérito está dividido pelas duas equipas”, frisou o técnico.

PUB

“Uma final tem um contexto muito específico. Há uma envolvência diferente dos jogos do campeonato. Há uma história nova, contada a partir do momento em que o árbitro apita. Nós nunca nos conformamos com nada, queremos sempre ganhar mais e ir em busca de novas conquistas. Temos essa oportunidade amanhã na Taça de Portugal. É um momento histórico, mas sabemos que o V. Guimarães é uma excelente equipa. Espero um jogo muito disputado e dividido”, previu Rui Vitória, sem esclarecer se Jiménez será o parceiro de Jonas no ataque: “Até podia dizer já a equipa, mas como nunca o fiz ao longo da época, não vou fazê-lo agora.”

Sobre o facto de a final da Taça ser o primeiro jogo com utilização plena do videoárbitro no futebol português, Rui Vitória voltou a questionar o timing da decisão. “Sou a favor de tudo o que seja para beneficiar o jogo, os jogadores, os árbitros, o espectáculo. Árbitros de baliza, quarto árbitro, olho de falcão, câmaras de um lado e do outro... As tecnologias que vieram e as que hão-de vir. Sou o primeiro a defendê-las. Amanhã vão estar três equipas de qualidade em campo. A federação decidiu, está decidido. Vão ter a nossa máxima colaboração para que tudo corra bem. Só falei do timing: fizeram-se uma série de experiências em semi-live. Este vai ser o primeiro jogo com tudo a funcionar. Se fosse possível, poder-se-ia ter feito alguma experiencia há oito dias, num dos jogos já sem influência na classificação? Mas está decidido, vamos embora. Não há receios, não há dúvidas, não há esclarecimentos sobre isto. Vai ser implementado, será. Mas se calhar era bom ter-se experimentado isto no contexto em que vai ser utilizado”, apontou o treinador do Benfica.

PUB

PUB

PUB