Pinot vence 20.ª etapa e Quintana mantém camisola rosa

O francês Thibaut Pinot (FDJ) venceu neste sábado a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Itália em bicicleta, subindo ao terceiro lugar da geral, que continua a ter como líder o colombiano Nairo Quintana (Movistar).

O ciclista francês cumpriu os 190 quilómetros entre Pordenone e Asiago em 4h57m58s, com o russo Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin) no segundo lugar e Vincenzo Nibali (Bahrain-Mérida) em terceiro.

Quintana acabou em quinto, com o mesmo tempo do vencedor, mantendo a liderança da geral, com 39 segundos de vantagem sobre Nibali e 43 sobre Pinot.

A 100.ª edição do Giro termina no domingo, num contra-relógio individual que liga Monza a Milão em 29,3 quilómetros, tipo de prova em que Tom Dumoulin (Sunweb) - hoje 10.º, que já liderou a prova e caiu para quarto na geral a 53 segundos - é especialista, depois de ter vencido também o "crono" da 10.ª etapa.

