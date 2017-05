Sub-20 portugueses apuram-se para os oitavos no Mundial

Portugal apurou-se hoje para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol de sub-20, depois de vencer o Irão, por 2-1, na terceira e última jornada do Grupo C.

O Irão passou para a frente do marcador logo aos 4 minutos, com um golo de Reza Shekari, que levou os iranianos para o intervalo a vencer. Mas na segunda parte, Diogo Gonçalves empatou o encontro, aos 54 minutos, com Portugal a virar o resultado a quatro minutos do fim, graças a um autogolo de Taheri.

No outro jogo do agrupamento, a Costa Rica venceu a Zâmbia por 1-0, resultado que eliminou o Irão e colocou nos 'oitavos' a selecção portuguesa. Os portugueses estavam obrigados a vencer o Irão no Mundial, que decorre na Coreia do Sul, para se apurarem, depois da derrota por 2-1 sofrida na estreia, frente à Zâmbia, e do empate 1-1 com a Costa Rica.

O triunfo permite agora à equipa treinada por Emílio Peixe defrontar nos oitavos de final a Coreia do Sul, selecção anfitriã, na próxima terça-feira.

