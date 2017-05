António Salvador ganha eleições do Sporting de Braga

António Salvador foi reconduzido na presidência do Sporting de Braga, ao vencer as eleições do clube com 66,% dos votos, contra 32,5% de António Pedro Peixoto.

A lista A, liderada por António Salvador, obteve 20.158 votos, de 2437 eleitores, e a Lista B, de António Pedro Peixoto, 9897 votos, de 1222 votantes.

Houve 25 sócios do Sporting de Braga que votaram nulo (208 votos) e 16 em branco (160 votos).

António Salvador, presidente dos minhotos desde 2003, vai assim iniciar dentro de dias o sexto mandato à frente do emblema de Braga.

António Pedro Peixoto, que se candidatou pela primeira vez, teve quase mais % do que Nuno Carvalho, opositor de Salvador em 2013 (que obteve então 14,3%).

"Queria enaltecer o comportamento dos sócios, foi uma grande jornada do Sporting de Braga. As eleições decorreram com grande maturidade e normalidade democrática", afirmou o presidente da mesa da assembleia geral em exercício, António Paisana.

As urnas fecharam instantes depois das 19h, naquele que foi o acto eleitoral mais concorrido de sempre do Sporting de Braga, com 3700 eleitores, a que corresponderam 30.423 votos, ultrapassando o recorde de 2013 (3080 votantes/23.648 votos), mais cerca de %.

