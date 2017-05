LeBron ultrapassa Jordan: é o melhor marcador de sempre nos play-off da NBA

Os Cleveland Cavaliers, campeões em título, qualificaram-se na quinta-feira para a final absoluta da Liga norte-americana de Basquetebol (NBA), depois de vencerem pela quarta vez os Boston Celtics, por 135-102.

O jogo em Boston, da final da Conferência Este, também colocou LeBron James na história da NBA, já que a maior figura dos Cavaliers tornou-se no melhor marcador de sempre nos play-off, destronando Michael Jordan.

James, que contribuiu para a vitória dos campeões com 35 pontos, tem agora um total de 5.989 pontos em jogos a eliminar, mais dois do que Jordan, considerado o melhor jogador da NBA de todos os tempos. A estrela dos Cavaliers juntou ainda às estatísticas oito ressaltos e mais oito assistências.

Kyrie Irving também se destacou pelos visitantes, com 24 pontos e sete assistências. Ainda pelos campeões, realce para Kevin Love, com 15 pontos e 11 ressaltos, e Deron Williams, com 14 pontos.

Pelos Celtics, Avery Bradley foi o melhor, com 23 pontos, seguido de Gerald Green, com 14, Jae Crowder, com 11 pontos mais seis ressaltos, e Terry Rozier, com 10 pontos e sete assistências.

O primeiro jogo da final absoluta, a terceira consecutiva entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, está marcado para 1 de Junho.

