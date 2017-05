Acordou a meio da noite com um estrondo? Calma, foi um fenómeno “normal”

De Norte a Sul do país, foram muitas as pessoas que acordaram com o ruído de fortes descargas eléctricas durante a madrugada desta quinta-feira. O acontecimento gerou agitação nas redes sociais, mas a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), diz que não é motivo para alarme.

Afinal, e apesar do estrondo, tudo não passou de mais um episódio de trovoada. Patrícia Gomes explica, em declarações ao PÚBLICO, que se tratou de uma ocorrência meteorológica “normal”. “Estas instabilidades atmosféricas são comuns na Primavera, fruto de uma massa de ar instável”, aclarou a meteorologista, acrescentando que não há razão para preocupações.

Em algumas regiões, como o Litoral Norte, o Centro e o Sul do país, as descargas eléctricas surgiram seguidas de aguaceiros e até de granizo — em Portalegre, Castelo Branco e na zona Leste de Santarém. Em determinadas zonas do Litoral Norte, os aguaceiros mantêm-se.

O episódio antecede um dia em que, segundo o IPMA, poderão ocorrer por todo o país aguaceiros, granizo e trovoadas fortes. Apesar do mau tempo, as temperaturas vão manter-se acima dos 30 graus em alguns distritos.

O alarme soou nas redes sociais, durante a madrugada. As descargas eléctricas acordaram muitos residentes de vários distritos, que rapidamente inundaram com dúvidas o Twitter.

Estas descargas eléctricas são geralmente associadas à trovoada e surgem como manifestações extremas da instabilidade atmosférica. Em Portugal, ocorrem principalmente devido à aproximação de superfícies frontais frias e à ascenção de massas de ar húmido, consequentes de movimentos convectivos — que podem acorrer devido ao sobreaquecimento de algumas superfícies terrestes, sob grande radiação solar.

