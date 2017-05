DGS avisa: procure ambientes frescos e beba muita água

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um aviso para as temperaturas elevadas durante esta quinta-feira e aconselhou a população a procurar ambientes frescos, arejados ou climatizados e a aumentar a ingestão de água.

As temperaturas vão manter-se acima dos 30 graus em muitos distritos do país, chegando aos 35 graus em Évora e aos 34 em Beja, Castelo Branco e Santarém.

De acordo com a DGS, deve ser evitada a exposição direta ao sol — principalmente entre as 11 e as 17 horas — e utilizado o protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a aplicação de duas em duas horas e após os banhos de praia ou piscina.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o risco à exposição aos raios ultravioletas (UV) é “Máximo” em quase todo o país durante esta quinta-feira.

A DGS recomenda ainda o uso de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UV. Escolher as horas de menor calor para viajar de carro, não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol e dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, por exemplo, crianças, idosos, doentes crónicos e trabalhadores com actividade no exterior, são outras das recomendações.

As crianças com menos de seis meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta, alerta ainda a DGS.

Apesar das temperaturas altas, o IPMA alerta para chuva, trovoada e vento forte a partir das 11h desta quinta-feira, em todos os distritos.

A Direcção-Geral da Saúde ativou dia 1 de Maio o Plano de Contingência Saúde Sazonal — Módulo Verão, que vigora até 30 de Setembro.

Este plano pretende prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde da população em geral e dos grupos vulneráveis em particular — idosos, crianças, grávidas, pessoas com doenças crónicas e pessoas que exercem atividades ao ar livre.

Portugal é um dos países europeus vulneráveis às alterações climáticas e aos fenómenos climáticos extremos, tendo em conta a sua localização geográfica e, segundo a DGS, há dados que sugerem que no existe uma tendência para o aumento da temperatura média global assim como para o aumento do número de dias por ano com temperaturas elevadas.

