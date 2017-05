Nem Elias nem Sousa conseguiram brilhar

A excelente semana de Gastão Elias em Lyon terminou nesta quinta-feira por culpa de Milos Raonic. O tenista português ultrapassou duas rondas no qualifying e duas no quadro principal no torneio ATP 250 para alcançar o seu melhor resultado desde Outubro do ano passado. Só que nos quartos-de-final da prova francesa encontrou um Raonic em grande forma.

“O principal objectivo é vencer e ser eficaz no court, que foi o que consegui hoje”, resumiu Raonic (6.º), após eliminar Elias (125.º), com os parciais de 6-4, 6-3. Um break em cada set – no último jogo da partida inicial e no quarto da segunda – fizeram a diferença, embora Elias tenha tido três break-points, o último dos quais no derradeiro jogo, mas o canadiano anulou-os todos. Raonic, vencedor de oito dos 11 últimos encontros que realizou, vai agora discutir um lugar na final com o checo Thomas Berdych (14.º).

Apesar da derrota, Elias vai abordar com confiança Roland Garros, torneio onde nunca conseguiu vencer.

Pedro Sousa (155.º) esteve nesta quinta-feira muito perto de passar o qualifying de Roland Garros, mas não aproveitou os dois match-points de que dispôs no tie-break e acabou por perder com o russo Teimuraz Gabashvili (146.º), ao fim de duas horas e 12 minutos: 4-6, 7-6 (8/6) e 6-2.

“Apesar de ele ter tido mérito ao salvar os match-points, é bastante duro perder assim. Não é fácil de digerir. Daqui levo uma lição dura, foi uma derrota que me está e vai continuar a custar bastante. Vai deixar marcas, mas é a vida e há que seguir em frente”, admitiu Sousa à agência Lusa.

Nos dois primeiros sets, Sousa recuperou de um break de desvantagem e liderou o tie-break por 6/4. “Foi duro voltar ao encontro depois de não ter concretizado os dois match-points, ainda por cima, ele estava com o ascendente todo; foi muito difícil de reagir”, explicou o número três português, que, no derradeiro set já não conseguiu recuperar de 0-4.

