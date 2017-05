Hull City confirma saída de Marco Silva

A decisão já era aguardada e a confirmação chegou ao início da noite: Marco Silva já não é treinador do Hull City. O anúncio oficial foi feito no site oficial do clube inglês, que justificou o adiamento do comunicado com a necessidade de ultimar os termos da desvinculação.

"O clube anuncia que Marco Silva optou por deixar o cargo de treinador", pode ler-se no texto que adianta que o treinador português foi confrontado com a possibilidade de continuar ao leme do Hull City. "Infelizmente, depois de ponderar o futuro, ele escolheu sair para dar continuidade à carreira e parte juntamente com o adjunto João Pedro Sousa, Gonçalo Pedro e o treinador de guarda-redes Hugo Oliveira", prossegue.

Ao longo dos quatro meses e meio que passou em Inglaterra, Marco Silva tentou evitar, sem sucesso, a despromoção do Hull ao Championship. Apesar de não ter atingido o objectivo, a direcção do clube garante que continua a ter crédito junto dos adeptos: "Embora estejamos desapontados com a saída do Marco, queremos agradecer o seu esforço. Apesar de ter liderado a equipa durante um curto período de tempo, tornou-se num favorito dos adeptos e será sempre recordado pelo esforço para manter o clube na Premier League.

Um dos nomes em cima da mesa para a sucessão de Nuno Espírito Santo à frente do FC Porto, Marco Silva terá também algumas ofertas de Inglaterra em carteira e deverá tomar uma decisão definitiva sobre o futuro imediato nos próximos dias.



