Éder e Renato Sanches fora da convocatória que antecede a Taça das Confederações

Fernando Santos anunciou nesta quinta-feira os 24 convocados para o próximo jogo, a 9 de Junho, contra a Letónia. Será deste grupo que, segundo o seleccionador, deverá sair o lote de convocados para a Taça das Confederações, a decorrer entre 17 de Junho a 2 de Julho na Rússia. É a primeira vez que Portugal disputa a prova — e fá-lo como campeão europeu. A ausência de Éder, o autor do golo que deu a vitória à selecção no final do Euro 2016, e de Renato Sanches, considerado o melhor jogador jovem da competição em França, são as duas ausências mais notadas. O jogador do Bayern irá, no entanto, integrar a equipa da selecção nacional no Europeu sub-21 da Polónia, anunciou Rui Jorge.

PUB

Anthony Lopes, presença habitual na selecção, também fica de fora. Antes de anunciar os convocados, Fernando Santos disse que o guarda-redes não iria integrar a equipa por opção própria, relacionada com um problema “grave” que “só à família de Anthony diz respeito”. Fernando Santos acedeu ao pedido do jogador que, por isso, “não fará parte desta convocatória”. O seleccionador comentou ainda o provável fim da carreira de Tiago, elogiando o internacional português.

Questionado sobre especificamente sobre a ausência de Éder, Fernando Santos disse: “Quando ninguém acreditava no Éder, quem é que o levou?”. “Há dois anos eu trazia o nome dele a esta sala. Agora estamos na situação contrária: é a lei da vida”, afirmou. “Isto não quer dizer falta de confiança no Éder, é preciso esclarecer isso”.

PUB

Nelson Semedo, Pizzi (ambos do Benfica), José Sá, André Silva (FC Porto), Beto, Gelson (Sporting), Bernardo Silva (Mónaco) e Luís Neto (Zenit) são, por outro lado, as novidades face à selecção que se sagrou campeã europeia no ano passado. Rafa, que integrou a selecção no Euro 2016, também fica de fora.

A lista de convocados

Guarda-redes

Rui Patrício

Beto

José Sá

Defesas

Cédric Soares

Nelson Semedo

Pepe

José Fonte

Bruno Alves

Luís Neto

Raphaël Guerreiro

Eliseu

Médios

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Danilo

William

João Moutinho

Adrien

André Gomes

Pizzi

João Mário

Avançados

Nani

Ricardo Quaresma

Bernardo Silva

Gelson Martins

Ronaldo

André Silva

PUB

PUB