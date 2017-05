O Inverno chegou. E o primeiro trailer oficial d'A Guerra dos Tronos também

Faltam menos de dois meses para a chegada da sétima temporada d'A Guerra dos Tronos, depois de já ter sido anunciado na série que o Inverno tinha, por fim, chegado. É a 16 de Julho que a saga regressa aos ecrãs. Por agora, os fãs da série terão de se contentar com o primeiro trailer oficial da nova temporada, lançado nesta quarta-feira.

Depois de alguns teasers, o trailer deixa a porta aberta para saciar a curiosidade para aquilo que acontecerá nos próximos meses, nesta penúltima temporada que, pela primeira vez, terá apenas sete episódios ao invés de dez. Na iminência de uma guerra, surgem Cersei, Tyrion, Sansa, Daenerys ou Arya. E, claro, os dragões. “A grande guerra está aqui”, sussurra Jon Snow no final do trailer, a antever o que se passará no universo ficcional de Westeros.

