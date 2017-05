Direcção-Geral da Saúde emite recomendações por causa do calor

O calor previsto para esta quarta e quinta-feira levou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) a enviar nesta quarta-feira um comunicado com algumas recomendações. Em diversos distritos prevê-se que a temperatura máxima atinja os 38 graus Celsius. Estão em aviso meteorológico amarelo os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém.

Os conselhos são vários. Pede-se que as pessoas procurem ambientes frescos, não estejam expostas ao sol entre as 11h e as 17h, não conduzam nas horas de maior calor e evitem actividades de grande esforço físico.

Usar protector solar com factor igual ou superior a 30, e renovar a sua aplicação, é essencial, para quem aproveita o bom tempo para ir até à praia ou à piscina.

Recomenda-se, ainda, a utilização de roupa solta e opaca, que cubra a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol. Ao longo do dia, é preciso beber muita água e evitar o álcool.

A DGS alerta ainda para os grupos mais vulneráveis ao calor, como as crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com actividade no exterior, praticantes de actividade física e pessoas que vivem isoladas. É necessário assegurar a sua correcta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado.

Aquela direcção-geral realça ainda que as crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, directa ou indirecta.

Artigo editado por Pedro Sales Dias

