Rui Vitória: Videoárbitro sim, mas não já na final da Taça

Rui Vitória está de acordo com a introdução do videoárbitro no futebol português, mas considera que a final da Taça de Portugal não é o jogo mais adequado para a sua estreia, dada a importância que a partida assume.

"Não seria o momento adequado, tendo em conta que é uma final e um jogo importante. De certa forma existe o risco de alguma coisa não correr bem", defendeu nesta quarta-feira o técnico do Benfica ao canal do clube.

Na opinião do treinador benfiquista "é importante que se saiba que vai haver uma fase de adaptação e que podem aparecer aqui e ali alguns erros", salientou.

No entanto, Rui Vitória considera positiva a utilização do videoárbitro, defendendo que será "uma contribuição muito grande para a qualidade e justiça do jogo", mas avisa para a necessidade de alterar a "cultura desportiva" nacional para que a tecnologia tenha os efeitos desejados.

"Se quisermos arranjar problemas em todo o lado, se formos os primeiros a procurar novas formas de abordar o jogo, de certeza que o videoárbitro não vai resolve", acrescentou.

