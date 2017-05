Sindicato do ensino superior fora da avaliação de precários

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) critica o Governo por ter excluído os sindicatos independentes das comissões bipartidas, constituídas por representantes do Estado e das federações sindicais, que vão avaliar os casos dos trabalhadores precários do Estado, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). Aquela estrutura sindical fica, por isso, fora do processo, apesar de os trabalhadores do ensino superior e da ciência terem sido incluídos no diploma.

Nesses órgãos apenas terão assento representantes das federações sindicais, algo que o presidente do Snesup, Gonçalo Leite Velho classifica como uma “interferência histórica”, que procura “beneficiar certas federações sindicais”. O organiza, esta quarta-feira, uma sessão de esclarecimento sobre o PREVPAP no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, junto de docentes e investigadores com vínculos precários, na qual são esperadas cerca de 200 pessoas.

