NBA: Warriors apuram-se para a final no possível adeus de Ginobili

Os Golden State Warriors qualificaram-se pela terceira vez consecutiva para a final absoluta da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), depois de vencerem pela quarta vez os San Antonio Spurs, por 129-115. No segundo jogo do AT&T Center, em San Antonio, os Warriors atuais vice-campeões, fizeram o pleno de vitórias (4-0) na final da Conferência Oeste.

Mais uma vez, Stephen Curry foi o grande 'maestro' dos Warriors, terminando o jogo com 36 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, uma exibição secundada por Kevin Durant, que marcou 29 pontos e capturou 12 ressaltos. Ainda pelos campeões de 2015 destacaram-se Draymond Green, com 16 pontos, oito ressaltos e oito assistências, e Klay Thompson, com 10 pontos e seis ressaltos.

Pelos Spurs, Kyle Anderson foi o único a anotar as duas dezenas no 'tiro ao cesto', terminando o embate com 20 pontos, mais seis ressaltos.

Os Golden State Warriors chegaram à final absoluta com um percurso 'limpo' nestes 'play-off', depois de deixarem pelo caminho os Portland Trail Blazers, Utah Jazz e agora os San Antonio Spurs. Na final absoluta, os Warriors vão defrontar o vencedor da final de Este, entre os Cleveland Cavaliers, actuais campeões, e os Boston Celtics. Neste momento, os detentores do troféu lideram a final de Este por 2-1.

O adeus de Manu Ginobili?

O jogo de segunda-feira ficou ainda marcado pelo que poderá ter sido o ponto final de Manu Ginobili na sua carreira. O extremo-base argentino dos Spurs foi ovacionado durante vários minutos ao abandonar o jogo no quarto tempo, sendo cumprimentado por colegas e adversários logo após o apito final do encontro que ditou a passagem dos Warriors à final. O ambiente geral era de despedida.

Ginobili, hoje com 39 anos, chegou aos Spurs em 1999, mas só alinhou na NBA a partir de 2003, acabando por conquistar quatro campeonatos pela equipa de San Antonio.

O anúncio formal do fim da carreira, no entanto, ainda não foi feito. Após o encontro, Ginobili afirmou que vai ponderar a decisão durante "três ou quatro semanas", e diz-se perante um dilema "verdadeiramente maravilhoso".

"Uma opção é continuar a jogar na liga com esta idade, a disfrutar cada dia, a jogar o desporto que ainda amo. A outra é ficar em casa, ser pai, viajar mais, aproveitar a minha família", disse em conferência de imprensa. "Seja o que for, são duas opções inacreditáveis, por isso não posso ficar triste", acrescentou.

