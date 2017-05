Duas crianças feridas, uma em estado grave, em atropelamento em Santo André

Duas crianças foram esta segunda-feira atropeladas por um automóvel em Santo André, concelho de Santiago do Cacém, Setúbal, tendo ficado feridas, uma delas com gravidade, disseram à agência Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo André, Alberto Trigo, as duas crianças, uma menina de três anos, que sofreu ferimentos graves, e o irmão, de cinco, ferido ligeiro, foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Alberto Trigo indicou que as crianças foram "atropeladas numa passadeira, à saída de uma rotunda, no Bairro das Torres, quando a mãe as ia entregar num infantário".

O alerta para a ocorrência foi dado às 08h49, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. Foram mobilizados para o local, operacionais e veículos dos bombeiros de Santo André, para além da GNR.

