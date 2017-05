Jogador aliciado para manipular jogo de apuramento para a Taça Africana

O procurador que investigou o caso Jogo Duplo, em que 28 arguidos ligados ao mundo do futebol, incluindo a SAD do Leixões, são acusados de associação criminosa e vários outros crimes, diz que um dos arguidos foi aliciado com 20 mil euros para manipular o resultado do jogo que a sua selecção nacional, a Guiné-Bissau, iria disputar a 12 de Junho do ano passado, no apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN).

O despacho de acusação do Ministério Público não apresenta detalhes sobre o aliciamento de Ansumane Faty, o jogador guineense que integrava o plantel da União Desportiva Oliveirense em 2015-2016. Sabe-se, porém, que ele é suspeito de três crimes de corrupção passiva em competição desportiva – dois deles por causa do dinheiro que terá recebido em competições do Sp. Covilhã-Oliveirense e do Oliveirense-Leixões e um terceiro precisamente relacionado com o jogo da selecção da Guiné-Bissau. Os 20 mil euros ter-lhe-ão sido oferecidos pelo antigo treinador e ex-jogador de futebol Rui Dolores, que chegou a representar o Beira-Mar, o Boavista, o Académico de Viseu, o Paços de Ferreira e, no Chipre, o Alki Lanarca e o Nea Salamis.

Segundo a acusação, o esquema em que estavam envolvidos Rui Dolores e outros arguidos do processo, incluindo o campeão mundial de Riade sub-20 Abel Silva e dirigentes da claque Super Dragões, passava por servirem de intermediários entre “investidores” de origem malaia e futebolistas da II Liga, que não se importavam de jogar para perder se fossem pagos para tal. Objectivo: fazer ganhar aos “investidores” da Malásia dinheiro nas apostas desportivas, através de uma prática ilegal intitulada match fixing.

Cada jogador corrompido ganhava uma média de cinco mil euros por competição, umas vezes mais, outras menos. O Ministério Público explica o porquê da preferência pela II Liga: “Os montantes menos elevados necessários para a corrupção de equipas/jogadores/dirigentes, bem como a menor exposição mediática dos jogos, muitos deles sem transmissão televisiva”. Mesmo assim, por mais de uma vez a UEFA teve fortes suspeitas de manipulação, que transmitiu à Federação Portuguesa de Futebol, devido aos padrões irregulares das respectivas apostas.

Os investigadores descobriram que nem sempre os jogadores actuavam com o conhecimento da direcção dos clubes ou dos treinadores. Era o caso do Oriental, por exemplo, que de resto se constituiu assistente neste processo, para pedir uma indemnização aos arguidos. Já no caso do Leixões o Ministério Público quer que a SAD seja condenada nas penas acessórias de proibição de participação na I e II Ligas nacionais e deixe de receber subsídios ou incentivos do Estado, autarquias locais e demais pessoas colectivas públicas durante pelo menos três anos. O clube já reagiu dizendo que vai lutar contra a acusação “até às últimas instâncias judiciais.”

Quanto a Abel Silva, depois de ter deixado de jogar tornou-se empresário do sector, no qual continuava a ter contactos. E foi por isso que chegou a receber 30 mil euros numa casa de banho no Hotel Tryp Oriente, em Lisboa, a 22 de Abril de 2016, diz o Ministério Público. O dinheiro destinava-se a aliciar jogadores do Oriental para facilitarem a derrota do seu próprio clube num jogo contra o Leixões, que devia marcar pelo menos três golos para satisfazer as apostas planeadas. O ex-jogador responde agora por associação criminosa e corrupção activa.

