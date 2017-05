FC Porto confirma a saída de Nuno Espírito Santo

O FC Porto anunciou na noite desta segunda-feira que Nuno Espírito Santo não será o técnico dos portistas na próxima temporada. O treinador, que tinha mais um ano de contrato com os “dragões”, sucedeu a José Peseiro, mas falhou no objectivo traçado no arranque da época de recolocar o FC Porto na rota dos títulos.

No total, Nuno Espírito Santo liderou os portistas em 49 jogos oficiais, tendo somado 27 vitórias, 16 empates e seis derrotas. No campeonato, os “azuis e brancos” concluíram no segundo lugar, a seis pontos do Benfica, enquanto na Taça de Portugal caíram em Chaves, na quarta eliminatória. Na Taça da Liga, a participação foi modesta e o FC Porto não passou da fase de grupos, com um registo dois empates e uma derrota em três jogos.

A nível internacional, Nuno Espírito Santo cumpriu o objectivo de ultrapassar o play-off da Liga dos Campeões, após afastar a AS Roma. Na fase de grupos, o FC Porto também teve uma prestação positiva, conseguindo o apuramento para os oitavos-de-final, onde foi eliminado pela Juventus, que vai disputar a final da competição.

Antes de treinar os portistas, Nuno Espírito Santo, de 43 anos, esteve duas épocas no comando do Rio Ave, seguindo depois para Espanha onde esteve durante uma época e meia na liderança do Valência.

Comunicado do FC Porto enviado à CMVM

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o treinador da equipa principal de futebol, Nuno Espirito Santo, para a cessação do seu vínculo contratual. Esta rescisão produz efeitos a partir da presente data.

O Conselho de Administração Porto, 22 de maio de 2017”

