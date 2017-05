CDS considera positiva saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse neste domingo que é "muito positivo" que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo, considerando que tal é fruto do esforço dos portugueses.

PUB

"Na perspectiva do CDS-PP, gostaríamos que a saída do procedimento de défice excessivo tivesse acontecido mais cedo. Eu, em Outubro, escrevi uma carta ao presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] sinalizando que uma vez que o défice de 2015 tinha ficado em 2,98 % que fazia sentido, imediatamente, a saída deste procedimento e instámos o Governo a que trabalhasse nesse sentido", frisou.

A líder centrista falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Festival do Vinho do Douro Superior, que termina neste domingo em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

PUB

"Esta saída do défice excessivo é fruto do esforço de muitos e muitos portugueses que ao longo dos últimos anos tiveram de facto de se empenhar para podermos recuperar a saúde financeira do país. Agora temos de nos empenhar em não levar [de novo] o país ao estado de procedimento de défice excessivo ", enfatizou.

A Comissão Europeia anuncia na segunda-feira a sua decisão sobre o défice português, esperando as autoridades nacionais que o executivo comunitário recomende ao Conselho o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado ao país desde 2009.

PUB

PUB