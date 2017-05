Quinta vitória de Sébastien Ogier no Rali de Portugal

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) venceu neste domingo pela quinta vez o Rali de Portugal, sexta prova do Mundial, igualando o recorde de triunfos do finlandês Markku Alen, campeão em 1975, 1977, 1978, 1981 e 1987.

O tetracampeão do mundo conquistou o seu 40.º rali, o segundo da temporada, depois do triunfo em Monte Carlo, e reforçou a liderança do Mundial, ao terminar as 19 provas especiais de classificação com 15,6 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), enquanto o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) fechou o pódio, a 01.01,7 minutos de Ogier.

Após a quinta vitória em Portugal e a primeira no norte do país, reeditando os êxitos de 2010, 2011, 2013 e 2014, Ogier soma 128 pontos, mais 22 do que Neuville, segundo, e mais 40 do que o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que terminou no nono lugar.

