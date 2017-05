Paula Saúde com vitória sublime bisa nos seniores

Juntas, Teresa Matta e Graça Medina terão conquistado cerca de 15 títulos de campeãs nacionais amadoras de senhoras. Digo “terão” e “cerca” porque embora seja certo que a primeira alcançou 11 desses títulos, não sei quantos ganhou a segunda (mas sei que também foram muitas) – ela também não se lembra, diz que foram cinco ou seis. Ora, Paula Saúde sagrou-se hoje bicampeã nacional de seniores (escalão acima dos 50 anos) batendo ambas – suas companheiras no Clube de Golf do Estoril – no photo finish, para utilizar uma expressão do atletismo.

Apenas seis jogadoras tinham iniciado este fim-de-semana a prova feminina do Campeonato Nacional de Seniores, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) no Pestana Beloura Golf, mas hoje, para a segunda volta apenas quatro compareceram. Teresa e Graça lideravam após uma volta inaugural de 79 pancadas (+7) e Paula era terceira com 83. A quarta jogadora era Marieta Araújo (do clube de golfe do Sporting Clube de Portugal), que não entrava nas contas do título.

Paula ainda propôs à FPG que colocasse todas a jogar no mesmo grupo, no que não teve concordância, pelo que foi emparelhada com Marieta, ficando Teresa e Graça na última dupla do dia. O que aconteceu foi que Paula terminou a volta com 79, contra os 84 das líderes do primeiro dia, ganhando-lhes assim por uma pancada, com um total de 162 (+18).

Com o vencedor em homens, Leonel Neto / © FILIPE GUERRA

“Acho que joguei tão descontraidamente que isto não me passou pela cabeça”, confessou a bicampeã ao GolfTattoo. “No início tinha decidido que iria dar o meu melhor, que tinha de me divertir, pois essa é a minha maneira de estar no golfe. Não foi fácil, eu podia-me ter chateado – e chateei-me no princípio, mas pensei que havia que tirar o lado bom disto, jogar com calma, ver as linhas como deve ser.”

E continua, sobre Teresa e Graça, vencedoras desta mesma competição em 2013 e 2010, respectivamente: “Elas são boas jogadoras, muito experientes, e eu sei que quando elas estão em campo eu tenho de dar sempre o meu melhor e esperar que o dia não lhes corra completamente bem para eu poder ganhar. Infelizmente ontem não joguei tão bem, elas jogaram bem, hoje joguei eu melhor – e por uma pancada se ganha e por uma se deixa de ganhar.”

De referir que Paula havia ganho em Abril o Nacional Mid-Amateur (acima dos 30 anos) pela terceira vez, pelo que é uma jogadora com um palmarés em pleno enriquecimento.

Teresa Matta: “Não joguei bem, fui várias vezes para o bunker, bati pior na bola do que ontem e também não ‘patei’ grande coisa – tive oportunidadeS para birdie que não aproveitei.”

Graça Medina: “O que correu mal? Tudo. Tenho um jogo curto que só à estalada. Ele já não é brilhante, mas hoje esteve horrível, portanto não há milagres.”

