Miguel Oliveira obtém em França o pior resultado da época

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou no 17.º lugar a corrida de Moto2 do Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, ganha pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

O resultado de Le Mans foi o pior do piloto de Almada na sua segunda temporada na categoria intermédia, na qual já subiu por duas vezes ao pódio, com um segundo posto na Argentina e um terceiro em Espanha, além do quarto lugar registado no Qatar e do sexto no GP das Américas.

Oliveira, que já tinha largado da 17.ª posição da grelha, chegou a rodar em 13.º, na 15.ª das 26 voltas da corrida, mas foi uma passagem fugaz, para concluir a prova a mais de 26 segundos de Morbidelli, que somou a quarta vitória da temporada e consolidou a liderança do Mundial.

O italiano partiu da terceira posição, mas assumiu o comando na primeira volta e só o cedeu momentaneamente na sétima, dominando a prova do princípio ao fim. O seu compatriota Francesco Bagnaia (Kalex) terminou em segundo, a 1,7 segundos, enquanto o suíço Thomas Luthi (Kalex), que largou da pole, foi terceiro, a 5,8s.

Morbidelli passou a somar a 100 pontos na classificação do Mundial, mais 20 do que Luthi, ao passo que o espanhol Alex Marquez, quarto em Le Mans, "roubou" o terceiro lugar a Miguel Oliveira, passando a ter 62 pontos, mais três do que o português.

O Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial, disputa-se no circuito de Mugello, a 4 de Junho.

