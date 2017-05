Leonel Neto, 64 anos e campeão nacional sénior

Diga-se em abono de verdade que Leonel Neto não esperava erguer o troféu de campeão nacional de seniores. Tendo jogado no mesmo grupo de André Hogan, sabia que este fizera melhor do que ele no cômputo das duas voltas regulamentares ao campo de par-72 do Pestana Beloura Golf, em Sintra. E não se lembrava que Hogan, sendo irlandês, não podia ficar com o título nacional.

Assim, apesar de Leonel ter ficado no segundo lugar, é ele o novo campeão nacional no escalão acima dos 50 anos, título que obtém, aos 64 anos, pela terceira vez na sua carreira – já havia ganho em 2010 e 2011 (e atenção que foi vice-campeão em 2012 e 2015). “Joguei como um leão”, disse ao GolfTattoo, satisfeito com o seu desempenho do tee ao green, mas francamente chateado com a prestação no putting.

Leonel Neto, do Clube de Golfe da Beloura e que por isso jogava em casa, e André Hogan, de 56 anos, de Palmares (Lagos, Algarve), jogaram juntos as duas voltas, com o português a marcar dois scores de 75 pancadas, para um total de 150, 6 acima do par, e o britânico a fazer 74-73 para, com um total de 147, ganhar com três de vantagem.

André Hogan / © FILIPE GUERRA

O êxito de Leonel é tanto mais notável quanto esta foi uma edição com o número recorde de 66 jogadores, além de que ficou também com o título em 2.ª Categoria (entre handicaps 4,4 e 11,4). O vencedor em 3.ª Categoria (entre 11,4 e 18,4 de handicap) foi Fernando Sequeira, do ACP Golfe.

Leonel e Hogan estiveram num patamar acima da concorrência, já que a seguir vêm três jogadores com 157 – Manuel Broa (84-73), dos Seniores de Portugal; António Gravelho (82-75), do Xira Golfe; e Luís Bleck da Silva (79-78), do Clube de Golfe de Belas.

Manuel Broa sagra-se vice-campeão no desempate pela melhor última volta, que aliás foi a melhor do torneio a par da de André Hogan também neste domingo. Broa também venceu no escalão super-sénior.

