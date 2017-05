Arouca acompanha Nacional na descida à II Liga

Depois de três temporadas consecutivas na I Liga, o Arouca está de volta ao segundo escalão do futebol profissional. À partida para a última jornada do campeonato, a equipa orientada por Jorge Leitão era, das três em risco, a que tinha o cenário mais favorável, mas a sequência de resultados que se registou determinou a despromoção.

Com 32 pontos, contra 30 do Moreirense e 29 do Tondela, o Arouca surgia no Estoril dependente de si próprio para se manter na Liga. Mas tudo correu mal aos arouquenses neste domingo. A derrota por 4-2 frente aos "canarinhos" - facilitada pela expulsão de Hugo Basto aos 41' - e os triunfos dos dois concorrentes na luta pela permanência atiraram para a II Liga a formação que fechou em quinto lugar o campeonato passado.

No outro prato da balança, está o Tondela, que pela segunda época consecutiva obteve a salvação na derradeira ronda. Desta vez, foi um triunfo convincente sobre o Sp. Braga (depois de na jornada anterior também ter alcançado uma vitória determinante), por 2-0, a contribuir para mais uma época no escalão principal. Os beirões, agora treinados por Pepa, estrearam-se na I Liga em 2015 e terão, na próxima época, possibilidade de prolongar a aventura.

Em Moreira de Cónegos, o Moreirense precisava de uma vitória se o Tondela vencesse e foi isso mesmo que conseguiu, surpreendendo o FC Porto com um triunfo por 3-1. O último golo dos minhotos, aos 83', levou a festa às bancadas, na medida em que serviu de confirmação de uma vitória absolutamente imprescindível para a continuidade dos vimaranenses na Liga.

Contas feitas, o Arouca, que fechou a época com os mesmos 32 pontos do Tondela (com o qual perde no confronto directo), acompanha o Nacional (21 pontos) na descida à II Liga e, em sentido inverso, Portimonense e Desportivo das Aves estão de regresso ao convívio com os "grandes" do futebol português.

