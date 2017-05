Ana Cabecinha conquista prata na Taça da Europa de marcha

A portuguesa Ana Cabecinha foi segunda classificada nos 20 km marcha da Taça da Europa, concluindo a prova em 1h29m44s, o que corresponde à sua melhor marca da época.

Em Podebrady, na República Checa, a atleta portuguesa, sexta nos Jogos Olímpicos Rio2016, ficou a quase a um minuto da vencedora, a italiana Antonella Palmisano, quarta no Rio de Janeiro, que terminou em 1h27m57s, enquanto a espanhola Laura García-Caro completou o pódio, com 1h29m57s.

A atleta do Pechão, campeã nacional, já tem mínimos para os Mundiais de Londres, que se realizam em agosto, dois anos depois do quinto lugar alcançado por Ana Cabecinha em Pequim.

Além da marchadora de Beja, Mara Ribeiro foi 18.ª classificada e fixou a sua melhor marca pessoal em 1h35m45, enquanto Inês Henriques foi desclassificada.

Mais cedo, Pedro Isidro foi oitavo classificado nos 50 km marcha, com o tempo de 3h56m38s, assegurando mínimos para os Mundiais de atletismo.

O ucraniano Ivan Banzeruk, com 3h48m15s, foi o vencedor da prova e teve a seu lado no pódio o compatriota Ihor Hlvan, que terminou em 3h48m38s, enquanto o italiano Michele Antonelli ficou em terceiro, com 3h49m07s.

