O que a Câmara de Lisboa, EDP e Serralves compraram na ARCO

A Câmara Municipal de Lisboa comprou 21 obras de 14 artistas, num investimento de cerca de 100 mil euros, que duplicou o valor do ano passado.

O curador Sérgio Mah, que fez parte da comissão que escolheu as peças, juntamente com Manuel Costa Cabral, Joana Sousa Monteiro, Sara Matos e José Luís Porfírio, disse ao PÚBLICO que este ano fizeram um conjunto de aquisições mais equilibrado, porque conseguiram comprar muito mais cedo, logo no início da feira. “Conseguimos cruzar bastantes coisas: várias galerias portuguesas, algumas não contempladas no ano passado, galeristas estrangeiros com artistas portugueses e artistas emergentes e de média carreira com alguns consagrados", disse.

Da lista de compras fazem parte 14 galerias, uma das quais estrangeiras, com trabalhos de Paulo Nozolino (Galeria Quadrado Azul), Luísa Cunha (Miguel Nabinho), João Queiroz (Vera Cortês), Ana Manso (Pedro Cera), Paulo Brighenti (Pedro Oliveira), Susanne Themlitz (Ángeles Baños), Pedro Calhau (Módulo), José Loureiro (Fonseca Macedo), Fernanda Fragateiro (Baginski), João Marçal (Graça Brandão), Alexandre Conefrey (Belo-Galsterer), António Júlio Duarte (Pedro Alfacinha), Sara Chang Yan (Madragoa) e Ângela Ferreira (Filomena Soares).

Num comunicado de imprensa divulgado antes do encerramento, a ARCOlisboa fazia já um “balanço positivo” para a sua segunda edição, em que terá recebido “cerca de 10 mil visitantes”, menos que os 13 mil anunciados no ano passado.

Além da Câmara de Lisboa, o mesmo comunicado destacava as compras feitas por mais quatro instituições, desde a Fundação ARCO à Fundação EDP, mecenas da feira, passando pela Fundação Serralves e pela Colecção Masaveu.

A Fundação EDP realizou uma dezena de compras para a sua colecção: Ana Vidigal (Galeria Baginski), Gil Heitor Cortesão (Galeria Pedro Cera), Patrícia Almeida (Galeria Pedro Oliveira) Marco Pires e Vasco Barata (Galeria Fonseca Macedo), Carlos Roque e Miguel Palma (Galeria Presença). Miguel Coutinho, director da Fundação EDP, esclareceu que as compras em várias galerias portuguesas foram propostas pela director do MAAT, Pedro Gadanho, e avaliadas pelo conselho de administração da fundação, conforme as regras da casa, escusando-se a revelar o valor das aquisições.

A ARCO adquiriu obras do artista Pedro Neves Marques, da Galeria italiana Umberto di Marino, através de uma assessoria de Miguel von Hafe e de Manuel Segade. A peça passará a integrar a Colecção Fundação ARCO, no CA2M de Madrid.

Segundo o comunicado da Arco, a Fundação de Serralves comprou trabalhos de Yonamine (Galeria Cristina Guerra ), Gerardo Burmester (Galeria Fernando Santos), Pedro Barateiro (Galeria Filomena Soares) e Renato Leotta (Galeria Madragoa).

Com 58 galerias, a segundo edição da feira de arte contemporânea de Lisboa, segundo os organizadores, destacou-se por “um crescimento do número de visitantes profissionais” e “pelo aumento do volume de vendas”, “apesar de não haver ainda dados oficiais” relativos às transacções. O IFEMA revelou que já se está a preparar para uma nova edição em 2018.

