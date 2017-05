Sporting conquista a Taça de Portugal feminina de râguebi

A equipa feminina de râguebi do Sporting garantiu neste sábado, no CAR Rugby do Jamor, no Estádio Nacional, a dobradinha ao conquistar a Taça de Portugal. No torneio final da competição, as “verdes e brancas” venceram todos os jogos e, no duelo decisivo, superiorizaram-se ao Sport Rugby, por 36-19.

Após garantir há duas semanas pela primeira vez o título nacional, o Sporting confirmou a sua superioridade sobre os rivais após conseguir um triunfo inequívoco na Taça de Portugal. No torneio final da prova, onde participaram as oito melhores equipas das etapas de apuramento, as sportinguistas somaram quatro vitórias, assegurando dessa forma a dobradinha.

Na fase de grupos, o Sporting bateu o MRC Bairrada (50-0), o Lifeshaker (42-0) e a Agrária de Coimbra (21-0), garantindo a presença na partida decisiva. Na final, a formação leonina mediu força com o Sport Rugby, que pela segunda época consecutiva sagrou-se vice-campeão nacional. As portuenses ainda estiveram a vencer, por 19-0, mas o Sporting deu a volta ao resultado e garantiu a conquista da Taça de Portugal com um triunfo claro: 36-19.

