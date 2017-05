Rui Vitória: "Toda a gente merece desfrutar deste título"

Rui Vitória, treinador do Benfica

“Defrontámos uma boa equipa. O nosso objectivo, que era ganhar, não o conseguimos, mas também queríamos possibilitar a todos os jogadores serem campeões e dar espaço a jogadores menos utilizados. Quase me senti obrigado a fazer esta gestão, mesmo sabendo que corremos riscos. A falta de entrosamento na primeira parte, que é natural, dificultou-nos a tarefa, mas na segunda parte a equipa foi mais agressiva e objectiva. Tinham que jogar todos e jogaram. Foi um grupo de trabalho fantástico e toda a gente merece desfrutar deste título”.

Miguel Leal, treinador do Boavista

"Mostrámos a qualidade que mostrámos ao longo da época, contra uma grande equipa. Na primeira parte estivemos por cima, mas na parte final tivemos alguns problemas físicos e isso provocou alterações e a equipa baixou um bocadinho. Atendendo ao que se passou no jogo, o resultado aceita-se. Os meus jogadores fizeram um campeonato brilhante, cresceram e tornaram-se melhores jogadores. Temos ainda muita coisa para fazer pela frente, com os pés assentes na terra, mas se tivermos paciência as coisas vão-se compondo devagarinho".

