Portugal derrotado no play-off de acesso ao Rugby Europe Championship

Após sete vitórias consecutivas, a selecção nacional de râguebi foi derrotada no play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, o primeiro escalão das provas organizadas pela Rugby Europe. Em Bruxelas, contra a Bélgica, a equipa nacional chegou ao intervalo na frente do marcador (15-14), mas a superioridade belga no duelo entre avançados acabou por fazer a diferença a favor da formação da casa.

PUB

No Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, Portugal não podia ter um pior início de partida. Com apenas oito minutos, os belgas já tinham marcado dois ensaios e venciam, por 14-0: o primeiro após uma investida dos avançados; o segundo, logo de seguida, após uma intercepção de bola do ponta Charles Reynaert, jogador do Racing Métro.

Com muitas faltas cometidas pelos avançados, Portugal demorou a entrar no jogo, mas aos 20 minutos, os jogadores portugueses circularam bem a bola à mão e Vasco Fragoso Mendes fez o primeiro ensaio português (14-7). Cinco minutos depois, novamente após uma boa iniciativa das linhas-atrasadas, Pedro Bettencourt fez o toque de meta na ponta.

PUB

Com apenas dois pontos de desvantagem (12-14), Portugal assumiu o controlo da partida e, a seis minutos do intervalo, Bettencourt marcou uma penalidade que colocava a equipa nacional com uma justa vantagem no final dos primeiros 40 minutos: 15-14.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, tal como tinha acontecido no início da partida, Portugal entrou mal na segunda parte. Com clara supremacia na luta entre “packs” avançados, os belgas voltaram a usar esse trunfo e conseguiram chegar ao terceiro ensaio, aos 45 minutos, voltando a assumir a liderança (21-15).

A selecção nacional ainda reagiu e, aos 58 minutos, Bettencourt colocou a diferença no marcador em apenas três pontos (21-18), mas o jovem avançado Vasco Fragoso Mendes viu um cartão amarelo pouco depois, e os belgas não desperdiçaram a vantagem numérica durante 10 minutos.

Aos 69 minutos, após mais uma formação-ordenada com clara superioridade belga, Charles Reynaert fez o quarto ensaio da Bélgica (26-18) e, pouco depois, Alan Williams converteu uma penalidade que fixou o marcador final em 29-18.

PUB

PUB