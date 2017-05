Miguel Oliveira parte do 17.º lugar para o GP de França

Na sessão de qualificação para o Grande Prémio de França em Moto2, disputada neste sábado, Miguel Oliveira (KTM) não foi além do 17.º lugar. O mais rápido do dia foi o experiente Thomas Luthi (Kalex), que fixou um recorde do circuito, com 1m36,548s, menos 0,892s do que o tempo registado pelo português.

PUB

As condições meteorológicas dos últimos dias, com a chuva a cair em Le Mans, tinham contribuído para uma performance conservadora do piloto de Almada, durante os treinos livres. Nas primeiras sessões obteve a melhor passagem em 1m38,898s e a melhoria para os 1m37,440s, registados neste sábado, não foi suficiente para se aproximar dos lugares da frente na grelha de partida.

Logo atrás de Thomas Luthi ficou o rookie Francesco Bagnaia (Kalex), uma das boas surpresas da temporada, que integra pela primeira vez a primeira linha da grelha, surgindo o italiano Franco Morbidelli, líder do Mundial, na terceira posição, 0,101s do suíço.

PUB

O Grande Prémio de França, quinta prova da temporada, em Moto2 está agendado para domingo às 11h20 (hora portuguesa), enquanto a competição de MotoGP tem início às 13h.

PUB

PUB