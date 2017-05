Jorge Jesus já pensa num Sporting forte e a lutar pelo título da próxima época

O treinador do Sporting reforçou este sábado a intenção de construir uma equipa de futebol forte, que lute pelo título como na época passada e afirmou que os "leões" estão a construir "bases grandes" para que isso aconteça.

"Continuamos a elaborar ideias e a trabalhar em cima delas. Queremos que no próximo ano o Sporting seja o que foi no meu primeiro ano, quando lutou até ao último segundo pela conquista do título, com um comportamento espectacular. É isso que perspectivamos e estamos a analisar para que seja um Sporting forte", afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

As reuniões que o técnico teve esta semana com o presidente do clube, Bruno de Carvalho, acabaram mesmo por dominar a conferência de imprensa de antevisão da receção ao Desportivo de Chaves, da 34.ª e última jornada da I Liga, sendo que, na véspera, Jesus tinha negado a possibilidade de abandonar o comando dos 'leões', como foi avançado na imprensa.

"Numa semana tivemos duas reuniões e, na próxima, teremos de ter pelo menos quatro ou cinco. Faz parte do processo normal de uma pré-época. Temos os dois a mesma linha de pensamento, que passa por criar um Sporting forte, como no ano passado. O Sporting só ganhou um troféu nestes dois anos, o que é muito pouco, porque estou habituado a ganhar muitos, mas temos feito um trabalho muito grande para o crescimento e criação de um clube para ser campeão. O Sporting tem criado bases grandes para poder pensar naquele que foi o meu propósito quando vim, que é ser campeão", vincou.

Com o título da próxima temporada em vista, Jesus referiu que o Sporting terá de "aprender com aquilo que não foi bem feito" este ano e que será necessário "mudar muita coisa".

"Uma equipa forte passa por muitas situações e aspectos que não tem só a ver com jogadores. Temos de mudar muita coisa. Mesmo quando se ganha, é preciso mudar. Quando não se ganha, muito mais", disse.

A possível saída dos "capitães" Adrien, William Carvalho e Rui Patrício foi outro dos temas abordados na conferência, sendo que o técnico admitiu perder um desses três jogadores, tendo em conta a valorização dos mesmos nos últimos dois anos.

"Esses três jogadores são importantes, foram campeões europeus e são nucleares no presente e no futuro do Sporting. Mas também sei que desde que cheguei ao Sporting tenho alavancado a projecção dos jogadores. É normal que possa ficar sem um dos jogadores nucleares. Os compradores vêm comprar os melhores. Isso faz parte da minha vida, aqui e noutros clubes em que estive", considerou.

Por outro lado, Jorge Jesus espera terminar a época com um triunfo sobre o Desportivo de Chaves, até porque a equipa de Alvalade vem de dois desaires seguidos, com Belenenses, em casa, e Feirense fora.

"É o jogo que fecha uma época que não foi o que queríamos. No último jogo em casa, com o Belenenses, também não fizemos o que queríamos. Queremos acabar o campeonato com uma vitória. Vimos de duas derrotas e o ambiente, em função disso, não é positivo. Que seja um final de campeonato com alegria e a pensar na próxima época", sublinhou.

Sporting, terceiro classificado com 67 pontos, e Desportivo de Chaves, 10.º com 38, encerram a I Liga no domingo, a partir das 20h15, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, numa partida que será dirigida pelo árbitro Jorge Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

