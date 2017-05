Feirense termina campeonato com vitória em Guimarães

O Feirense fechou neste sábado a sua participação na I Liga com uma vitória em casa do Vitória de Guimarães por 0-1, em jogo da 34.ª e última jornada da prova.

Num encontro já sem qualquer impacto na posição das equipas na classificação, valeu o golo apontado por Tchuameni, aos 69 minutos, para oferecer o triunfo à equipa de Santa Maria da Feira.

Com este triunfo, o Feirense fechou o seu campeonato na oitava posição com 48 pontos, enquanto o V. Guimarães, que ainda tem de disputar a final da Taça de Portugal com o Benfica, também já tinha assegurado o quarto posto, terminando com 62 pontos.

