FC Porto continua a pressionar duo da frente na Liga de hóquei

O FC Porto ultrapassou neste sábado um duro teste no campeonato de hóquei em patins, ao vencer, no pavilhão Dragão Caixa, o Sporting por 4-3, na 22.ª jornada da prova. Com este resultado, os "azuis e brancos" mantêm-se muito perto do Benfica (a um ponto) e Oliveirense (a dois) na luta pelo título.

Nunca os "dragões" estiveram em desvantagem na partida, tendo chegado ao intervalo na frente do marcador, por 2-1, graças aos golos de Hélder Nunes e Vítor Hugo - para o Sporting, marcou Ferran Font.

No segundo tempo, a um novo golo de Hélder Nunes respondeu João Pinto com o 3-2, surgindo Rafa depois a ampliar novamente o resultado para os anfitriões. Caio ainda reduziu na parte final e o Sporting ficou a reclamar o golo do empate numa grande penalidade que o próprio Caio tentou converter, mas que o árbitro não validou, considerando que a bola não ultrapassou a linha de baliza.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 58 pontos, no terceiro lugar, quando ficam a faltar quatro jornadas para o fim da competição. O Benfica consolidou o segundo posto com um triunfo folgado em casa do Paço d'Arcos (4-12), enquanto a Oliveirense bateu fora a Sanjoanense, por 2-4.

Na próxima jornada, a líder Oliveirense recebe o FC Porto no jogo de maior cartaz, enquanto o Benfica recebe a Sanjoanense e o Sporting (quarto classificado, com 48 pontos) o Turquel.

