Febras de sábado à noite: TVI volta à cozinha com celebridades MasterChef

MasterChef é mais do que um concurso, do que um reality show, do que um franchise. É um verdadeiro império que já tinha posto aqui, em Portugal, o seu pezinho, e que regressa na sua versão estrelada: MasterChef Celebridades está na TVI desde este sábado (21h30) para continuar a alimentar a fome que os espectadores do canal de Queluz redescobriram pela comida televisiva com Pesadelo na Cozinha.

PUB

Aqui, são actores, atletas, escritores e radialistas que põem as mãos na massa. Naide Gomes, Margarida Rebelo Pinto, César Peixoto, Isaac Alfaiate, Vanda Miranda, Afonso Vilela, Pedro Górgia, Sara Prata, Sílvia Rizzo, Bibá Pitta e Gany Ferreira terão oito episódios para prestar provas aos chefs Rui Paula (uma estrela Michelin), Miguel Rocha Vieira e Kiko Martins.

A produção, da Shine Ibéria, tem Leonor Poeiras como mestre de cerimónias e sucede às versões para crianças e para adultos na TVI e na RTP. É também uma espécie de sobremesa do tal império culinário, confeccionado pela primeira vez em 1990 e depois recuperado pela BBC em 2005 e que agora tem mais de 40 edições noutros tantos países. Delas, a australiana (passa na SIC Mulher) e o seu painel de juízes afável – em contraste com aquele que é liderado nos EUA por Gordon Ramsay, o bad cop das cozinhas de todo o mundo – é uma das mais populares.

PUB

PUB

PUB