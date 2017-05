Parlamento aprova voto a pedir encerramento de central nuclear

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um voto de repúdio apresentado pelos Verdes em que se apela ao Governo português para defender, junto de Espanha, o encerramento da Central Nuclear de Almaraz, na próxima cimeira ibérica.

O voto, apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV), repudia o prolongamento do funcionamento da central além de 2020 e pede ao executivo que tome uma "posição peremptória" para que as instalações, a 100 quilómetros da fronteira com Portugal, sejam encerradas.

O PEV recorda, no texto, que Portugal desistiu de uma queixa junto da Comissão Europeia depois de ter assinado um acordo com Espanha quanto à reavaliação dos impactos fronteiriços do aterro temporário que vai ser construído em Almaraz.

Numa declaração política, na quinta-feira, Heloísa Apolónia, deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), criticou o Governo na condução deste processo, dizendo que deveria ser claro a dizer a Espanha ser a favor do encerramento da central nuclear em Espanha.

Para a deputada dos Verdes, parece que o executivo português ficou "convencido com o estudo técnico" sobre a construção de um novo armazém de resíduos para a central de Almaraz, quando é claro que "há riscos, incluindo para a população portuguesa". E há um outro risco, alertou, de o novo armazém contribuir para o prolongamento do tempo de vida da central, além de 2020, ano em que chegou a estar previsto o seu encerramento. No mesmo debate, o PSD defendeu que o tema de Almaraz deveria ser levado à Cimeira Ibérica, agendada para 29 e 30 de maio, em Vila Real.

