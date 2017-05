Nuno Espírito Santo já pensa na próxima época

Nuno Espírito Santo deixou em aberto, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, a possibilidade de continuar como treinador do FC Porto.

O técnico admitiu ter já começado a pensar na próxima época. "Esta foi uma semana normal. Mas também permitiu iniciar uma análise para encontrar as melhores soluções para o FC Porto e para manter o rumo", afirmou o treinador portista.

"Foi-nos confiada uma missão e estamos focados nela, em prol do FC Porto", declarou Nuno Espírito Santo, regressando ao jogo com o Moreirense. "Queremos acabar a época com uma vitória. Foi um ano duro, em que todos se aplicaram e deram o máximo", referiu o técnico, sublinhando o "compromisso de sempre e exigência máxima".

Nuno Espírito Santo ignorou as críticas de que tem sido alvo, encerrando o tema com uma afirmação clara: "Para dar opiniões existem muitos, para trabalhar existem poucos".

