Jorge Jesus confirma que o seu futuro continua a ser o Sporting

O futuro de Jorge Jesus passa pela continuidade à frente da equipa principal do Sporting. Quem o garantiu foi o próprio treinador, esta sexta-feira, em declarações exclusivas à Sporting TV, garantindo que está a preparar a próxima temporada em completa articulação com o presidente Bruno de Carvalho.

PUB

"Tenho tido reuniões com o presidente para projectar o futuro do Sporting e para corrigir erros do passado para que a próxima temporada seja melhor do que a actual", explicou o técnico, salientando que as recentes contratações do médio ofensivo Mattheus, ao Estoril, e do defesa direito Piccini, ao Sevilha, estão inseridas nesta estratégia.

PUB

PUB

PUB