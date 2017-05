Empresário grava Presidente do Brasil a autorizar suborno a Eduardo Cunha

O Presidente brasileiro, Michel Temer, foi gravado a dar autorização ao pagamento de um suborno para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, antigo líder da Câmara dos Deputados que se encontra preso na sequência da Operação Lava-Jato, noticia esta quarta-feira O Globo.

De acordo com o jornal brasilerio, a denúncia foi feita por Joesley Batista, dono da JBS, a maior produtora de carnes do mundo, no âmbito de uma "delação premiada" – figura jurídica brasileira que permite reduções de pena em troca de denúncias – que ainda não foi, no entanto, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro. Esta revelação foi feita por Joesley Batista na Procuradoria-Geral da República no passado mês de Abril e confirmada, a 10 de Maio, ao juiz do Supremo Edson Fachin.

Segundo O Globo, Joesley Batista terá contado ao juiz que tinha dito a Temer que iria pagar a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, braço-direito do antigo deputado e que está também preso, para estes se manterem calados durante o processo. “Tem que manter isso, viu?”, terá respondido o Presidente brasileiro. A conversa foi gravada por Batista sem o conhecimento do Presidente. No depoimento que prestou aos procuradores o dono da JBS refere, no entanto, que o pagamento do suborno não foi ordenado por Temer, mas que este apenas o autorizou.

Nesse mesmo encontro, o empresário pediu ajuda a Temer para uma "pendência da da J&F (holding que controla a JBS) no Governo”. O Presidente brasileiro respondeu para que fosse falar com o deputado Rodrigo Rocha Lourdes. Este foi depois filmado pela polícia a receber uma mala com 500 mil reais (cerca de 143 mil euros, ao câmbio actual) enviada por Joesley.

Além disto, O Globo noticia também que o empresário denunciou Aécio Neves, senador e presidente do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), que lhe terá pedido dois milhões de reais (571 mil euros), justificando que teria de pagar as despesas decorrentes da sua defesa durante o processo da Lava-Jato. Esta conversa foi igualmente gravada por Batista e entregue à Procuradoria brasileira. A entrega do montante a um primo do senador foi também filmada pela Polícia Federal brasileira, que conseguiu seguir o dinheiro até este ser depositado numa conta do senador Zeze Perrella, também do PSDB.

Pouco tempo depois da publicação destas notícias, foram vários os deputados federais que exigiram, em plenário, a abertura de um processo de impeachment ao Presidente Michel Temer.

